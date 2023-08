Haaland, il record (negativo) nelle finali col Manchester City

Oltre 50 gol la passata stagione e già due reti alla prima giornata di Premier League. Eppure, Erling Haaland non è perfetto. Il bomber del Manchester City , infatti, sebbene stia infrangendo ogni tipo di record, si porta dietro anche un particolare dato negativo, anche in questo da caso da "guinness". Quale? Haaland è "allergico" alle finali...

Ebbene sì, perché il centravanti norvegese ha disputato ben cinque finalissime con la maglia del Manchester City e in tutte e cinque i confronti il tabellino ha fatto segnare quota zero. Sia per quanto riguarda le marcature, sia per quanto riguarda gli assist.