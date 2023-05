Manchester City-Real Madrid, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Manchester City-Real Madrid si daranno battaglia per la semifinale di ritorno di Champions League. Squadre in campo alle 21.

Manchester City-Real Madrid si daranno battaglia per la semifinale di ritorno di Champions League, oggi mercoledì 17 maggio 2023 alle ore 21. Si parte dall'1-1 dell'andata tra la formazione inglese di Guardiola e quella spagnola di Ancelotti.

Manchester City-Real Madrid, le ultime I padroni di casa del Manchester City si dovrebbero affidare al solito Haaland in attacco e, in linea generale, alla stessa squadra dell'andata. Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish agiranno tra attacco, trequarti e centrocampo. Sarà Rodri a dare equilibrio davanti alla difesa. Nel pacchetto arretrato spazio a Ederson in porta con Walker, Stones, Ruben Dias e Akanji.

Nel Real Madrid non dovrebbero esserci sorprese con il dubbio Camavinga sciolto: ci sarà. Davanti a Courtois in porta ci saranno quindi il francese adattato a sinistra con Carvajal, Rudiger e Alaba a completare il reparto. In mezzo Kroos, Modric e Valverde. In avanti con Rodyrgo e Vinicius ci sarà Benzema.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La seconda semifinale di ritorno di Champions League dopo quella che ha visto l'Inter accedere alla finale, vedrà Manchester City e Real Madrid impegnate oggi, mercoledì 17 maggio, con calcio d'inizio alle ore 21.00, all'Etihad di Manchester, casa dei Citizens.

La partita odierna sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Amazon Prime Video: per vedere la partita sarà necessario, tramite abbonamento oppure attivando un mese gratuito di prova, scaricare l'app della piattaforma su qualsiasi televisore abilitato al servizio.

Saranno come sempre Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini a raccontare le emozioni di Manchester City-Real Madrid su Amazon Prime Video.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti