Haaland si prepara ai quarti di Champions con… le treccine: il nuovo look

Il bomber del City ha scelto un look per farsi notare e, chissà, per mettere ancora più timore ai rivali...

Redazione ITASportPress

Quale modo migliore per prepararsi ad una sfida decisiva come l'andata dei quarti di finale di Champions League se non quello di cambiare look? Chiedere a Erling Haaland che nelle scorse ore si è presentato agli allenamenti di rifinitura in vista del big match del suo Manchester City contro il Bayern Monaco con uno stile rinnovato.

Il bomber dei Citizens, infatti, ha sfoggiato una nuova capigliatura proprio a poche ore dal match di quarti di finale. Il norvegese, che ha all’attivo 44 gol e 5 assist in 38 partite stagionali, si è presentato al campo d’allenamento con treccine raccolte all’indietro.

Nuovo eccentrico look per il giovane centravanti che, a quanto pare, per mettere ancora più paura ai rivali ha scelto di farsi "notare" maggiormente. Anche dal punto di vista della capigliatura.

Il classe 2000, va detto, non fa parlare certo solo per i suoi capelli, ma per quanto fa in campo con i suoi numeri eccezionali. Staremo avedere se Haaland metterà il timbro nella gara di Champions.