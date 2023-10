Haaland o Messi? Guardiola ha annunciato la sua preferenza per il Pallone d’Oro

Intervenuto in conferenza stampa, PepGuardiola ha speso due parole riguardo il Pallone d'Oro. Il tanto ambito riconoscimento individuale al miglior calciatore dell'anno verrà consegnato il prossimo 30 ottobre e a giocarselo, modestamente, pare siano in due: Erling Haaland e Lionel Messi. Ad alimentare le speculazioni ci ha pensato proprio l'allenatore del Manchester City, il quale non ha avuto dubbi nella scelta. "Ho sempre detto che, a mio parere, avrebbero dovuto fare due palloni d'oro diversi. Uno per il miglior calciatore dell'anno, l'altro per Messi - ha detto Guardiola, motivando la preferenza per l'argentino -. Haaland dovrebbe vincere sì, sono d'accordo. Abbiamo vinto il treble e ha segnato un milione di gol. Non dico che non mi piacerebbe che lo vincesse Erling. Ma cosa vuoi dire a Messi..? La peggiore delle peggiori delle sue stagioni è la migliore degli altri giocatori. Leo ha vinto la Coppa del Mondo! Entrambi meritano".