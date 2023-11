Haaland, parla l’agente: “Quanto vale? Uno come lui anche un 1 miliardo”

TRASFERIMENTO: L'agente ha precisato che nulla bolle ancora in pentola e che Haaland rimarrà al City per il momento. Poi, in riferimento a quel miliardo di euro che ha spaventato tutti: "Non si tratta del trasferimento in sé, ma tutto il pacchetto completo che ne deriva - ha spiegato la Pimenta in un'intervista a The Guardian -. Mi spiego meglio: oggi puoi giocare fino a 35 anni e pensate allo stipendio, al costo del cartellino, agli sponsor, la vendita dei biglietti, dei diritti televisivi, delle magliette...Con un giocatore come Erling si possono tranquillamente raggiungere i 1.000 milioni, non ho dubbi". Poi, passando più ad un'analisi personale del calciatore: "È incredibilmente maturo. È molto consapevole di chi è e di cosa rappresenta. Non ho mai visto in lui i cambiamenti negativi, nonostante la fama e il denaro".