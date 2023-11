Manchester City, l’annuncio di Soriano sul futuro di Guardiola e Haaland

Intervistato da RAC1, Ferran Soriano ha toccato diversi punti importanti sul futuro del Manchester City. Ai microfoni dell'emittente, l'amministratore delegato cinquantaseienne del City ha di fatto blindato Erling Braut Haaland e Pep Guardiola, con il contratto di quest'ultimo in scadenza nel 2o25. Sul futuro dell'attaccante norvegese - sempre in orbita Real Madrid a maggior ragione dopo la "smentita" ufficiale sulla trattativa per Kylian Mbappé - Soriano ha chiarito: "Penso che Haaland sia felice al Manchester City. Il futuro si vedrà. È un giocatore che ha numeri straordinari non solo perché segna gol ma perché si è adattato bene al club, alla città. Penso che resterà qui per molti anni".