Haaland: “Primo tempo col Real in Champions il migliore mai visto in vita mia”

Haaland, come riportato anche da AS, ha spiegato: "La gara con il Real è una delle poche che ho rivisto dopo averla giocata. Credo che il primo tempo sia il migliore al quale abbia mai assistito nella mia vita". E sulla squadra del City e la grande forza e fiducia che sente anche per merito dei compagni, il centravanti ha aggiunto: "Sento grande fiducia: quando soffriamo, mi guardo attorno e vedo soltanto compagni forti", le parole del bomber norvegese che ha anche ricevuto in queste ore il premio com giocatore dell’anno di Premier League che viene assegnato dopo la votazione del pubblico, dei capitani dei 20 club inglesi e di un panel di esperti.