Haaland rivela: “Cristiano Ronaldo il mio idolo. I suoi movimenti erano…”

IDOLO: L'attaccante ha ammesso di rimanere estasiato dai movimenti effettuati da Cristiano Ronaldo in zona offensiva. Oltre il tiro, erano proprio questi che gli permettevano di essere così imprevedibile. "È un pò come un duello con i difensori - ha esordio Haaland -. È importante scegliere il momento perfetto per effettuare quel movimento, e il passaggio doveva essere buono. Se non c'è un buon assist, non sarai mai in grado di segnare con la testa. Poi si tratta dei movimenti poco appariscenti all'interno dell'area di rigore ma che riescono ad ingannare i difensori.". Poi, concludendo sullo stesso discorso: "C'è stato qualcun'altra oltre Cristiano Ronaldo? Si, ma lui è sempre stato il mio idolo. Era più in alto di tutti. È incredibile il modo in cui abbia sviluppato il suo modo di giocare. Lo si può vedere nel trasferimento da Manchester United a Real Madrid".