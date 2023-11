“Sono andata fuori di testa”: Kim Kardashian e l’incontro con Erling Haaland

Fa sorridere il racconto di Kim Kardashian ed il suo fortuito incontro con Erling Haaland. La nota influencer ed imprenditrice statunitense ha più volte reso nota la sua passione per il mondo del calcio. Di recente, infatti, ha intrattenuto rapporti con Neymar per il lancio di un nuovo brand di moda. Ora il protagonista della vicenda è l'attaccante del Manchester City che la Kardashian ha per caso incontrato in Italia la scorsa estate. Alla sola vista, afferma a GQSports di esser andata nel panico: "Ero in Italia, ho visto Erling Haaland e sono andata fuori di testa. Perché? Per mio figlio, sapevo che lui ne sarebbe stato entusiasta. Per questo motivo ho deciso di fargli un FaceTime: "Saint non indovinerai mai con chi mi sono imbattuta" gli dissi con tanta euforia".