Manchester City-Bayern Monaco, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Big match tra Manchester City e Bayern Monaco che andranno in campo oggi alle 21 per la sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League.

Indubbiamente la partita più attesa di questa fase dei quarti di finale di Champions League quella tra il Manchester City e il Bayern Monaco , forse, le due maggiormente favorite per il trionfo finale. I padroni di casa inglesi dovrebbero affidarsi a Bernardo Silva, Grealish e bomber Haaland in avanti.

Gli appassionati del grande calcio europeo e, ovviamente, i tifosi delle due squadre potranno vedere la sfida anche in tv dato che sarà visibile in diretta su Sky Sport. Sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go e Now. Alternativa in streaming su Mediaset Infinity.