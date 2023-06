Hamsik annuncia il ritiro: “Trabzonspor ultimo club. Decisione difficile ma…”

Marek Hamsik annuncia il suo ritiro dal calcio giocato. Il centrocampista slovacco ex Napoli, 35 anni, ha dato l'annuncio in conferenza stampa spiegando che questa stagione sarà per lui l'ultima con gli scarpini.

"Il Trabzonspor sarà la mia ultima squadra e giocherò l'ultima partita casalinga sabato", ha detto Hamsik. "Voglio ringraziare tutti i club in cui ho giocato per avermi dato questa opportunità. Ringrazio tutti per questo viaggio, ho coronato il mio sogno. Appena sono nato, il calcio è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Questo era il mio destino. Ho iniziato la mia carriera all'età di 4 anni, avevo grandi sogni e penso di aver raggiunto i miei obiettivi. Voglio ringraziare la mia famiglia e gli amici che mi sono stati vicini per aver creduto in me. Grazie ai nostri tifosi per avermi sostenuto. Ora mi godrò questi ultimi momenti, le ultime partite. Potrei non piangere, ma sono molto felice e orgoglioso".