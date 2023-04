Hamsik: “Scudetto Napoli sogno che si realizza. Ora ciclo possibile”

L'ex azzurro è rimasto fedele, anche a distanza, al Napoli. Il centrocampista è felicissimo del traguardo ormai raggiunto dalla sua ex squadra.

Marek Hamsik non dimentica Napolie gode in vista del raggiungimento, ormai quasi certificato, dello scudetto. L'ex centrocampista azzurro, ora in Turchia, si è detto estremamente contento del traguardo ottenuto dalla sua ex squadra e non vede l'ora di festeggiare.

SOGNO REALIZZATO - "Se sono felice? Sono orgoglioso. È una gioia immensa, penso ai napoletani che ogni anno mi chiedevano di vincerlo questo scudetto", ha detto Hamsik nel corso di un'intervista a Il Mattino. "Per tanto tempo ci siamo andati vicini, lo abbiamo solo sfiorato. Io tante volte mi sono immaginato come sarebbe stato questo momento di gioia immensa per la città. Perché so come le persone vivono il Napoli, so bene cosa è il Napoli per i suoi tifosi. Ogni volta che incrociavo i tifosi dicevano: dobbiamo vincere lo scudetto. È un sogno che si realizza per tutti"

MVP - "Il mio Mvp della stagione è Lobotka, e non certo perché è slovacco come me: il suo talento, la sua freddezza, le sue qualità hanno fatto fare il salto al gioco del Napoli. Mi chiesero cosa ne pensassi quando iniziarono a trattarlo al Celta Vigo. Io non esitai: prendetelo e per dieci anni avrete risolto il problema del regista. Mi hanno ascoltato e sono felice".

CICLO - "Ciclo Napoli possibile? Credo di sì anche perché non penso che ci sia bisogno di vedere Osimhen o Kvara che ora sono tra i più forti in Europa nei loro ruoli. E neppure è detto che parta uno come Kim che ha strapotere fisico che fa la differenza. Credo che De Laurentiis farà sempre in modo di avere una squadra competitiva per lo scudetto".