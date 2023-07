Quale futuro per Eden Hazard ? Dopo l'addio al Real Madrid, il belga non ha ancora preso una decisione sul proprio destino. C'era chi aveva parlato di ritiro ma tali ipotesi sono subito smentite da alcune dichiarazioni del diretto interessato che ha fatto capire di poter dare ancora tanto a livello sportivo.

Ecco allora che per ora le piste sarebbero due: tornare in Belgio, nel RWD Molenbeek dove gioca suo fratello Kylian, oppure l'avventura in MLS dove, secondo Relevo, l'InterMiami starebbe provando a convincerlo a firmare un contratto per portarlo a giocare con Messi e Busquets.