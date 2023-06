Hazard, l’addio al Belgio è uno spettacolo: decappottabile e guardia d’onore

Una serata da non dimenticare e che ha visto Eden Hazard salutare ufficialmente, in realtà lo aveva già fatt o, la sua Nazionale del Belgio . Il talento belga è stato omaggiato nel corso della gara tra i Diavoli Rossi e l'Austria e lo spettacolo è stato assolutamente bellissimo.

Ingresso da vera star per il giocatore ex Chelsea e ormai ex Real Madrid che è entrato allo stadio in decappottabile, musica e applausi. Poi e cco anche l'omaggio dei compagni col 'pasillo de honor'. Come se non bastasse, microfono e qualche battuta autoironica sul suo futuro dopo la risoluzione col Real Madrid: "Sono stato a riposo negli ultimi due anni, quindi ho energia".