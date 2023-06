Potrebbero esserci solo due alternative per il futuro di Eden Hazard . Dopo l'addio al Real Madrid per il belga c'è aria di MLS o di... ritiro .

Marcane è convinta e spiega come il giocatore, dopo aver salutato la camiseta blanca dopo un'esperienza non certo all'altezza delle aspettative, possa essere corteggiato dalla MLS. In particolare Hazard piacerebbe ai Vancouver Whitecaps, con la compagine canadese che avrebbe già avanzato la proposta per convincere l'ex Chelsea.