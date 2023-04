Hazard zero sconti al Real Madrid: nonostante flop vuole restare fino a fine contratto

Il belga, nonostante l'avventura flop in camiseta blanca, non ha intenzione di farsi da parte. Anzi...

Ha dato l'addio al suo Belgio per concentrarsi, probabilmente, solo sulla carriera nel club e, in questo caso, nel Real Madrid. Stiamo parlando di Eden Hazard che a quanto pare non ha alcuna intenzione di andare via dalla capitale spagnola nonostante le tante voci di mercato.

Il calciatore è stata la grande delusione degli ultimi anni tra i Blancos. Arrivato nel 2019 dal Chelsea, la stella belga non ha più brillato complici tanti infortuni e la forte concorrenza. Con un contratto fino al 2024 si era parlato di lui come possibile addio al termine della stagione in corso ma le cose non sembrano poter andare in questo modo. Secondo quanto riportano diversi media spagnoli tra cui Marca, infatti, Hazard non ha intenzione di lasciare la squadra prima della naturale conclusione dell'attuale accordo che prevede la sua permanenza in camiseta blanca fino alla fine della prossima stagione.

Niente "sconto" di potrebbe dire da parte del belga al club che si stava guardando in giro nella speranza di trovargli una sistemazione. Per Hazard, ad oggi, non ci sono altre opzioni se non quella di restare a Madrid e cercare, chissà, riscatto dopo questi anni deludenti.