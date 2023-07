Henderson dice addio al Liverpool: “Sarò Reds fino alla mia morte”

Alla fine Jordan Henderson ha deciso di dire addio al Liverpool per l'avventura in Arabia Saudita. Sui social il saluto emozionante.

Anche le cose più belle, prima o poi finiscono. E anche l'avventura di Jordan Henderson con il Liverpool non è da meno. Il centrocampista e simbolo della squadra, dopo 12 lunghi anni, vittorie di ogni tipo e traguardi pazzeschi raggiunti, ha deciso di salutare i Reds per iniziare la tanto contestata avventura in Arabia.