Henry al Psg nello staff di Nagelsmann: “La gente parla ma io…”

Sono state ore di rumors per Thierry Henry accostato al Paris Saint-Germain come membro del possibile staff di Julian Nagelsmann , eventuale prossimo allenatore. Il nome del francese è tra quelli maggiormente chiacchierati per un ruolo da vice del tedesco eppure, a detta sua, si tratta solo di voci.

La leggenda del pallone ha commentato a CBS questi rumors: "Vedo molte persone che parlano per me quando io non ho parlato con nessuno. E la gente parla. Di recente c'era un giornalista che voleva fare un articolo sullo show (quello di CBS ndr), che era un buon articolo, ma a un certo punto mi ha chiesto se sarei stato ancora qui nel programm l'anno prossimo e ho appena detto: 'Sai, dovrò vedere dei contratti' lui ha usato la mia risposta per parlare delle voci sul Psg. Eppure mi ha fatto la domanda sul club e io gli ho detto che non era vero. Quindi, sono qui per ora. Ci siederemo e parleremo".