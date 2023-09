Henry esalta Mbappé: “È un gran professionista, pensavo lasciasse il PSG”

L’ipotesi rinnovo è comunque un’opzione ancora sul tavolo, ma per il momento Mbappé pensa a giocare e a segnare per il suo PSG, il cui inizio di stagione è stato all’insegna della discontinuità.

Peraltro per Kylian la stagione appena iniziata potrebbe essere molto lunga, dato che dopo l’Europeo con la sua Francia, con il chiaro obiettivo di vincere l'unico trofeo che ancora gli manca con la nazionale, il sogno è quello di partecipare da fuoriquota ai Giochi di Parigi, in programma dal 26 luglio all’11 agosto.

Molto dipenderà dal cammino dei Bleus in Germania, ma di certo il neo-ct della Francia Under 21 e dell’Olimpica, Thierry Henry sarebbe ben contento di poter contare su quello che in molti considerano il suo erede.

Intervenuto alla trasmissione “Rothen s’igname”, su RMC, Henry ha risposto alle domande dell’ex giocatore di Marsiglia e nazionale francese, elogiando il comportamento avuto da Mbappé nei confronti del PSG: “Onestamente pensavo che Kylian se ne sarebbe andato e come me penso che lo credessero in molti. Invece ha fatto quello che aveva promesso. Quello che mi piace di lui è che è un gran professionista, non si risparmia mai, ma si impegna sempre e cerca di dare il massimo per le squadre in cui gioca. Mbappé ha prolungato il contratto per due anni quando sarebbe potuto partire a zero e ha pure deciso di rispettare l’accordo. Cosa gli si può dire? Non ha mai mancato di rispetto al PSG o ai suoi compagni".

"Dal punto di vista tecnico è un giocatore straordinario - ha aggiunto Henry - Certo, tutti possono migliorare, ma per lui si va sempre alla ricerca della più piccola imperfezione. Somiglianze con me? Non saprei dire, di sicuro è un giocatore che sa fare gol e assist, ce ne sono pochi come lui”.

Infine poche parole sulla possibile partecipazione di Kylian ai Giochi: “Bisogna chiederlo a lui e al suo club. Non so se sarà ancora al PSG. Vedremo cosa ci sarà la possibilità di fare, non so rispondere a questa domanda".

