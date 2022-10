Henry: “Mbappé pensa di essere più importante del Psg? Io odiavo quando a Barcellona…”

Malumori, rumors e tanti commenti e pareri. La vicenda Kylian Mbappé-Psg sta generando davvero tanta polemica con l'enfant prodige che sembra essere in rotta di collisione con la società anche se i motivi, ancora, non sembrano essere chiarissimi.

E ancora: "Voglio commentare la vicenda Mbappé facendo un esempio che mi riguarda. Premesso che non so quale siano gli eventuali motivi dietro a presunti malumori di Mbappé. Io non amavo giocare sulla fascia al Barcellona, davvero lo odiavo. Ma ho fatto sempre di tutto per la squadra. C'è solo una regola: se l'allenatore ti dice di fare qualcosa, lo fai se fai il bene alla squadra. Stop. Se non sei sicuro di questo, parlane con l'allenatore", ha concluso Henry.