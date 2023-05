Psg, Messi si scusa con tutti per viaggio in Arabia Saudita

Via social media, Lionel Messi ha messo un video dopo la sospensione di due settimane da parte del Psg. L'argentino è stato sanzionato per essersi recato in Arabia Saudita senza aver prima informato tecnico o direttore sportivo, risultando dunque assente ingiustificato. Così, dopo il controverso viaggio che ha alimentato le voci di mercato, il club parigino ha risposto a modo. Il fuoriclasse dopo si è scusato con Club, tifosi e squadra: "Credevo avremmo avuto il giorno di riposo dopo la partita, come di solito accade. Avevo programmato questo viaggio in Arabia e l'avevo già cancellato in precedenza, ma questa volta non è stato possibile. Chiedo scusa ai miei compagni e al club, non succederà più".