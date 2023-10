Henry sorpreso su Cristiano Ronaldo: “FC 24, è la sua carta? Terribile…”

Come ogni anno è giunto il momento delle nuove edizioni dei videogiochi di simulazione calcistica. Tra i più chiacchierati c'è il nuovo Fc 24 (non più Fifa), che solo di recente ha reso note le statistiche dei calciatori presenti nel gioco, con particolare riferimento alla modalità ultimate team. A riguardo si è espresso Thierry Henry , che con stupore ha commentato la carta di Cristiano Ronaldo .

LA CARTA: L'ex calciatore dell'Arsenal ha commentato la carta di uno dei suoi più grandi rivali della carriera, Cr7. Cristiano Ronaldo vanta ora un overall generale di solo 86, con statistiche che hanno fatto storcere il naso a molti. "Tiro 88, passaggio solamente 75 e dribbling 80... ma è mai possibile che questo sia Cristiano Ronaldo? FC 24? No, non è lui è Impossibile. Cioè, wow. È veramente terribile" ha dichiarato il francese al media BR Football. Un tempo uno dei calciatori più forti del gioco, Cr7 ha perso le sue statistiche con l'avanzare degli anni ed il passaggio in Arabia Saudita. Ora è all'Al Nassr e, secondo il videogioco, è solo un 86.