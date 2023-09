Hernandez: “Ronaldo? La sua presenza in spogliatoio è eccezionale”

Una cosa per cui è spess o criticato Cristiano Ronaldo è l'approccio allo spogliatoio, con i compagni. Secondo molti, CR7 è freddo e distaccato con la squadra, sempre concentrato sui suoi personalissimi obiettivi. Ebbene, non tutti sono di questo parere e la testimonianza arriva direttamente da un ex compagno del fuoriclasse, Javier Hernandez detto il "Chicharito".

INSPOGLIATOIO: Il Chicharito ha diviso spogliatoio con Cristiano Ronaldo poco meno di un anno, ma tanto gli è bastato per sentire l'impatto "positivo" che il fuoriclasse ha sul resto della squadra. "C'è una cosa di cui molte persone non parlano e che ha a che fare con l'influenza che Cristiano ha all'interno della squadra, dello spogliatoio. La sua presenza è qualcosa di eccezionale e grandioso, non vorresti altro. Non ho visto o incontrato un giocatore, lo dico e lo posso confermare, che abbia mai detto che Cristiano è una personalità difficile o complicata da gestire". Queste le parole dell'attaccante in un'intervista a Paramount+. Hernandez si è ormai stabilito in Mls, al Los Angeles Galaxy, ma non dimentica quell'anno a Madrid. Al fianco di Cr7, aveva giocato 33 partite segnando 9 gol e servendo un assist.