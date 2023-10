Henry su Guardiola: “Il migliore, ma è spietato”

Come riportato da AS, l'ex attaccante di Barcellona , Juventus e Arsenal Thierry Henry è tornato a parlare di Pep Guardiola, allenatore attualmente al Manchester City. "Credo sia il miglior allenatore che io abbia mai visto, ma è spietato" - ha spiegato il calciatore francese. "L'ho sperimentato, a volta andavo alle partite e lui mi metteva in tribuna".

Henry su Guardiola: "Allenatore spietato, vuole vincere"

Intervenuto ai microfoni di AS, Thierry Henry ha parlato di Pep Guardiola, suo allenatore ai tempi del Barcellona. L'ex Arsenal, ha spiegato la mentalità dell'attuale allenatore del Manchester City. "Quello che direi di Pep, soprattutto, è che è il miglior allenatore che io abbia mai visto, ma è spietato e l'ho sperimentato perché a volte andavo alle partite e lui mi metteva in tribuna. All'epoca avevo 33 anni e tu mi fai viaggiare e mi metti in tribuna" - spiega Henry. "Per me è stato difficile permettere a qualcuno di giocare davanti a me, Pep vuole vincere ed è così che devi vederlo. Dovresti dire: "Se sono in tribuna è perché pensavo che lui potesse vincere senza di me" - ha concluso l'ex Barcellona.