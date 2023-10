Dalla Spagna: Juventus, idea Fabian Ruiz per il centrocampo

L'ex Napoli Fabian Ruiz potrebbe presto essere un nuovo calciatore della Juventus di Massimiliano Allegri. Questa la notizia lanciata in serata dal portale spagnolo Fichajes.com, che accosta il nome del centrocampista ex Napoli ai bianconeri, pronti all'assalto in vista del prossimo mercato di gennaio. Alle prese con i casi Pogba e Fagioli infatti, la Juventus - secondo quanto affermato dalla Spagna - potrebbe chiedere il calciatore del PSG in prestito. A tal proposito, il Paris Saint-Germain - visto anche lo scarso utilizzo del calciatore da parte dell'allenatore Luis Enrique - potrebbe concedere alla soluzione del prestito per l'uscita del calciatore, mai entrato nelle gerarchie dei francesi come ci si attendeva. Secondo quanto raccolto dal portale spagnolo Fichajes.com però, ci sarebbe una concorrenza importante per la Juventus. Tra tutte, la rivale numero uno per l'ingaggio del calciatore spagnolo a gennaio sarebbe una: l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, altro club alla ricerca di un rinforzo a centrocampo nell'immediato. La Juventus dunque, sarebbe pronta a correre ai ripari dopo i casi Pogba e Fagioli, calciatori su cui i bianconeri non potranno contare per parecchio tempo.