Herrera e il rapporto Messi-Mbappé: “Dette bugie. Tra loro…”

Ander Herrera , ex giocatore del Paris Saint-Germain , ha parlato a TyC Sports della coesistenza di due fuoriclasse assoluti del calibro di Kylian Mbappé e Lionel Messi in maglia parigina. Sul rapporto tra i due se ne sono dette davvero tante ma il centrocampista ha affermato che, in realtà, si trattasse solo di speculazioni e bugie.

L'attuale giocatore dell'Atletico Bilbao ha spiegato: "Se hai Leo in squadra, tutti gli altri devono fare un passo indietro, compreso Mbappé. Messi non ha bisogno di parlare per essere rispettato. Come posso alzare la voce io, se lui non lo fa?". E ancora: "Che ci siano stati problemi tra lui e Mbappé è una bugia. Non capisco perché per esaltare uno, bisogna uccidere l'altro", le parole di Herrera.