Neymar, attaccante del Psg e della nazionale brasiliana, ha avuto modo di commentare la scelta del suo ormai ex compagno di squadra Lionel Messi di trasferirsi in MLS, all'InterMiami. I due sono da tempo molto legati non solo a livello professionale ma anche umano, da una grande amicizia. Anche in tal senso sono da leggere le parole del brasiliano.