Hertha Berlino retroscesso dopo 10 anni: lacrime social di Kevin Prince Boateng

Dopo il pareggio contro il Bochum, per l'Hertha Berlino è arrivata la retrocessione in seconda divisione tedesca.

Dopo 10 anni l’ Hertha Berlino saluta la Bundesliga. La squadra della capitale tedesca non va oltre all’1-1 Bochum, quartultimo in classifica.

Dopo aver sfiorato la vittoria con Tousart, la formazione di casa si è fatta recuperare dal gol di Schlotterbeck nel recupero. Un pari che significa la retrocessione in Zweite Liga.

Sui social sono stati tanti i messaggi da parte dei giocatori e dei tifosi. Uno di questi è arrivato da Kevin Prince Boateng che ha pubblicato un post su Instagram con alcune foto che lo vedono anche il lacrime. "L'ultimo ballo non è andato come volevamo. Grazie Hertha. Per sempre".