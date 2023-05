Hertha Berlino retroscesso, Jovetic dice addio al club

Il montenegrino, ex tra le altre di Fiorentina e Inter, dice addio all'Hertha per la naturale scadenza del contratto. Per lui, quindi, niente esperienza nella seconda categoria in Germania. Il giocatore lascia a costo zero il club e potrebbe essere un interessante affare per qualche altra società. "Le capacità calcistiche di Jove sono fuori discussione. Ci ha sempre aiutato con la sua visione d'insieme, la sua tecnica e la sua comprensione del gioco", ha detto Benjamin Weber sull'addio dell'attaccante.