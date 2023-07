Hoeness: “Kane? Se manterrà parola data verrà al Bayern Monaco”

Il dirigente ha parlato a Kicker spiegando la situazione: "Se la sua parola sarà mantenuta, sarà un giocatore del Bayern. Rummenigge parla con lui regolarmente", ha detto Hoeness. "Lui ha detto chiaramente che una decisione l'ha presa. Se mantiene la parola lo acquisteremo. Il Tottenham dovrà arrendersi. Rummenigge parla con lui regolarmente". "Kane vuole giocare le coppe europee. Il Tottenham non le disputerà, mentre il Bayern sì!. Ha un'altra possibilità di vestire la maglia di un top club come il Bayern per competere a grandi livelli in Europa"