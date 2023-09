Hoeness: “L’acquisto di Kane non è stato difficile per il Bayern Monaco”

Le cose vanno per il verso giusto in casa BayernMonacoe tutti sono felici. Compreso il presidente onorario Uli Hoeness, che vede nel nuovo attaccante dei bavaresi, Harry Kane, il volto della sua nuova squadra. Lui segna e porta sorrisi. E approfittando dell'inglese lo stesso dirigente ha avuto modo di spegnere voci che giravano sul conto della società, secondo molti troppo precisa e rivolta estremamente al risparmio. "Abbiamo pagato un trasferimento oneroso come quello di Harry Kane senza chiedere alcun prestito - ha esordito il presidente onorario a Sport Bild -. Si è sempre saputo che i nostri conti bancari sono ben pieni e pronti ad ogni evenienza". Con queste parole, il dirigente ha spento ogni critica nei confronti dei piani alti del club e confermato che il Bayern è uno dei top più "sano" economicamente in tutta Europa.