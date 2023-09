Manchester City, Walker: “Volevo andare al Bayern, poi però…”

Ad un passo dal vestire la maglia del Bayern Monaco, Kyle Walker alla fine è rimasto al Manchester City. Sotto speciale richiesta di Pep Guardiola, il difensore è stato rinnovato e con grande probabilità rimarrà citizens a vita. Ma non mancano gli scheletri sull'armadio. Lo ha detto lo stesso calciatore, che era veramente interessato alla proposta dei tedeschi e pronto a lasciare l'Inghilterra: "Si, ammetto di esser stato vicino dal trasferirmi al Bayern Monaco - ha esordito Walker -. Ma il calcio è così, le cose nel calcio sono così. Si prendono delle decisioni che poi possono essere rispettate, come possono cambiare da un momento all'altro. È così e non ci puoi fare nulla". Poi immaginandosi a Monaco di Baviera: "Mi sarebbe piaciuta come esperienza, magari in futuro... è un club forte come il City e lo si sta vedendo anche adesso".