I due volti di Hojlund: capocannoniere in Champions, a secco in Premier

L'attaccante danese, con la doppietta al Copenaghen, è in testa alla classifica marcatori della Champions League. In campionato, invece, non ha ancora trovato la via della rete

I NUMERI - Hojlund fin qui si sta esaltando nelle notti europee: cinque gol in quattro partite di Champions League e testa della classifica cannonieri con Morata. Nonostante le sue reti, lo United al momento occupa l'ultimo posto nel girone con appena tre punti in quattro giornate. I Red Devils sono però ancora in corsa per la qualificazione: Galatasaray e Copenaghen distano solo un punto. Discorso diametralmente opposto per quanto riguarda la Premier League. Anche in campionato la squadra di ten Hag sta facendo molta fatica (ottavo posto dopo undici giornate), ma il talento danese non ha ancora trovato la via del gol. Zero centri in otto presenze, partendo sette volte nell'undici titolare. Un trend da invertire per risollevare le ambizioni di una squadra in difficoltà, con lo spettro di un'altra stagione fallimentare.