Manchester United, Ten Hag: “Crisi? Lo United deve vincere giocando bene”

Il Manchester United torna a vincere in campionato. Lo fa in extremis e contro il Fulham, ma vince. È la possibilità per sollevare la testa, un attimo, dalle innumerevoli critiche guadagnate nel corso delle scorse settimane. Non solo per la squadra ma anche per il mister, Erik Ten Hag , che continua a battere sulla propria idea di calcio.

SQUADRA: "Oggi abbiamo finalmente giocato una buona partita. C'è tanto da lavorare ma c'è stato un miglioramento. Il Manchester United ha l'obbligo di vincere ogni partita che gioca, ma dobbiamo farlo bene. Nella mia idea e in quella dello United c'è il gioco ben strutturato e bello da vedere. In questo senso, stiamo migliorando e oggi si è visto" ha dichiarato Erik Ten Hag in un'intervista concessa a Football365. L'allenatore è contento della vittoria in casa del Fulham, nonostante sia arrivata al 91' su intuizione di Bruno Fernandes. Ora mette nel mirino la prossima gara di Champions League contro il Copenaghen: "Avremo 24 ore per riposare, e poi inizieremo a prepararci per la prossima partita. Che dire... questo è il mio lavoro". Con la recente vittoria, i red devils si sono portati a quota 18 punti in Premier League piazzandosi (provvisoriamente) in ottava posizione.