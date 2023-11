Il Bayern domina nel Klassiker: Dortmund battuto 4-0, Kane batte un altro record

Prova di forza del Bayern Monaco. Dopo l'incredibile sconfitta in Coppa di Germania, i bavaresi rialzano la testa e vincono il Klassiker di Germania in casa del Borussia Dortmund. La squadra di Tuchel parte fortissimo e dopo dieci minuti è già in vantaggio 2-0 con Upamecano e Kane. I gialloneri non riescono a rientrare in partite, ed è ancora Kane a chiudere i giochi realizzando il 3-0 a venti dalla fine, per poi trovare la tripletta nel recupero. Il Bayern (26 punti) resta in scia del Leverkusen capolista (28), mentre il Dortmund perde terreno dalla vetta. Pessima giornata per Reus nel giorno della sua quattrocentesima con la maglia del Borussia.