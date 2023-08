Il Besiktas dice no a Sergio Ramos e Talisca: “Disaccordi finanziari”

Il club turco ha deciso di dire "no" all'arrivo di Sergio Ramos e Talisca, apparentemente per questioni economiche.

Non sarà in Turchia al Besiktas la prossima avventura di Sergio Ramos e Talisca . A renderlo noto, con tanto di comunicato ufficiale, proprio la stessa società che dopo tanti rumors e accostamenti vari dei due calciatori ha deciso di prendere una posizione netta sull'argomento.

Sui canali social e sul sito ufficiale, il club turco ha detto il suo "no" al doppio colpo in entrata a quanto pare per ragioni economiche.