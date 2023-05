Il caso di Aubameyang: (non) gioca col Chelsea ma avrà la medaglia da campione… della Liga

Curioso caso per l'attaccante del Gabon Aubameyang che riceverà la medaglia di campione della Liga col Barcellona nonostante giochi al Chelsea.

Nonostante la negativa stagione al Chelsea, con poco spazio avuto, Aubameyangsi appresta a ricevere la prima medaglia da campione nazionale della sua carriera. In Inghilterra? Naturalmente no. Il giocatore del Gabon la riceverà come campione di Spagna grazie al trionfo del Barcellona.