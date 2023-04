Il Chelsea ha fretta di trovare un allenatore: le ultime

Successivamente all'esonero di Graham Potter, il Chelsea ha necessità di trovare un tecnico con cui aprire un nuovo ciclo. Nonostante si tratti di un'annata da buttare per i blues - undicesimi in Premier League e tanti, ma tanti soldi spesi sul mercato - i vertici del club provano a salvare il salvabile in questi ultimi mesi di stagione. Havertz e compagni sono ancora in lotta per la Champions League, così il club inglese prende i primi contatti con un allenatore di assoluto livello come Luis Enrique.