Il Feyenoord vince 3-0 in campionato e avverte la Roma

Altra vittoria per gli olandesi, che lanciano l'avvertimento. Al ritorno, il Feyenoord sarà disposto a tutto pur di strappare il pass per le semifinali

Ultimo turno di campionato prima di rituffarsi nei quarti di finale delle coppe europee, le quali hanno lasciato un conto in sospeso. Il Feyenoord ha vinto per 1-0 contro la Roma e il prossimo giovedì intende chiudere i conti allo stadio Olimpico. Il club olandese si è reso protagonista di un'altra vittoria senza troppe difficoltà in Eredivisie, battendo per 3-0 il Cambuur nella giornata odierna. Grandi protagonisti della sfida sono stati Gimenez e Szymanśki, con l'autorete di Mac-intosch a chiudere i conti.