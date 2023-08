Il Liverpool pensa già al dopo Salah: obiettivo Joao Felix

Il mercato però non è ancora finito e ad Anfield si trema per il futuro di Mohamed Salah . L’egiziano, ultimo superstite del tridente campione d’Europa nel 2019, è sempre tentato dalla ricca proposta dell' Al Ittihad di Karim Benzema.

L’ex Roma spinge per lasciare l’Inghilterra, ma Klopp non vuole prendere in considerazione l’idea della sua partenza, soprattutto dopo il 1° settembre, data di chiusura del mercato inglese.

Per questo, se addio sarà, dovrà consumarsi in tempo utile affinché il Liverpool possa assicurarsi un sostituto all’altezza. Secondo quanto riportato da 'A Bola' la scelta potrebbe cadere su Joao Felix .

L’attaccante portoghese, in uscita dall’Atletico Madrid, potrebbe arrivare per una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Meno di quanto entrerebbe dalla cessione di Salah, ma anche molto meno di quanto Momo guaderebbe in una sola stagione in Arabia…