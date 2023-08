Klopp: “La partenza di Salah sarebbe una catastrofe per noi…”

"Salah è un giocatore molto esperto ed è impegnato ad essere qui, a Liverpool, ad essere in questo club" queste le parole di Jürgen Klopp sulla possibile partenza della sua punta di diamante, Mohamed Salah. Le voci girano e negli ultimi giorni l'attaccante egiziano era molto vicino al trasferimento in Arabia Saudita. Una possibilità che l'allenatore del Liverpool ha immediatamente smentito, ma che in realtà è più viva che mai e che potrebbe verificarsi proprio a mercato chiuso per gli inglesi. "Se Momo Salah dovesse decidere di lasciare il Liverpool a mercato chiuso, per noi sarebbe una catastrofe - ha dichiarato Klopp a Sky Sport -. Perché non potremmo cercare un sostituto e rovinerebbe la nostra stagione. Ecco perché avevo chiesto alla Fifa di intervenire".