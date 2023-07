Il Psg ha fissato la deadline per l’affare Mbappé

Mbappé resta o va via dal Psg? Il club ha fissato la data decisiva entro la quale verrà presa la decisione.

L'ora della verità di avvicina. Quale futuro per Kylian Mbappé ? L'attaccante resta conteso tra Psg , suo attuale club che ne chiede il rinnovo, e il Real Madrid che spera di acquistarlo a parametro zero il prossimo anno.

L'atteso incontro tra il numero uno del club Al-Khelaifi e il fuoriclasse parigino, per ora, non è ancora andato in scena, nonostante l'ultimatum e le parole durissimi del presidente.