Il PSG vince, Luis Enrique sbotta in diretta: “Voi giornalisti non capite nulla”

Incalzato dalle domande dei giornalisti di Free Ligue 1 nonché da quelle degli ex calciatori Rio Mavuba e Ludovic Giuly, al terzo interrogativo su cosa non avesse funzionato in particolare nella prima parte della gara il tecnico asturiano ha perso la pazienza, sbottando pur senza perdere il sorriso: "Vedete sempre e solo le cose negative, in tutte le interviste! Siete le persone più pessimiste della storia del calcio mondiale. Una volta abbiamo vinto 4-1 e mi avete detto che meritavamo di perdere, oggi solo domande su cosa non ha funzionato e su cosa non mi ha soddisfatto".