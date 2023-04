Il Real ricorre alla “Clausola del Pallone d’oro” per il rinnovo di Benzema

La storia d'amore tra Benzema e il RealMadridè destinata a continuare, almeno per un altro anno. L'attaccante andava in scadenza di contratto al termine dell'attuale stagione e non avrebbe raggiunto alcun accordo con il club. La dirigenza ha deciso di attivare la "Clausola del Pallone d'oro" che - secondo quanto rivelato da AS - prolunga la permanenza di Karim di un'altra stagione. Una clausola che vincola il giocatore al club che gli ha permesso di arrivare così in alto portando a casa il Pallone d'Oro.