Benzema, notte da record in Champions e “scintille” con Ancelotti

Serata da record e non solo per l'attaccante francese del Real Madrid entrato nella storia del club e della Champions League,.

Non ha timbrato il tabellino con un gol e forse è proprio per questo che Karim Benzema non è rimasto troppo contento della sostituzione subita. Il suo Real Madrid ha battuto anche al ritorno dei quarti di finale di Champions League il Chelsea grazie alla doppietta di Rodrygo ma in un certo senso, a prendersi la scena, è stato proprio il francese.