Il solito Felipe Melo: urla in faccia ad avversario poi gesto della gallina ai tifosi

Felipe Melo ha prima esultato in faccia ad un rivale, De La Cruz, per una rimessa laterale conquistata quando il punteggio era ancora sullo 0-0. Poi, a fine partita, rivolgendosi ai tifosi avversari ha mimato il gesto della gallina indicando proprio il pubblico presente col dito. Da sottolineare che la Fluminense ha perso 2-0 il match e magari il brasiliano era molto agitato e arrabbiato proprio per quello.

Il motivo del gesto della gallina è da ricercarsi in un vecchio episodio quando ai tifosi del River Plate venne dato proprio il nomignolo di gallina/polli in seguito ad una gara contro il Banfield in cui venne lanciato un pollo in campo.