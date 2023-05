In Francia sicuri: Mbappé ha deciso di non esercitare clausola rinnovo col Psg

Mbappé -Psg , ci risiamo. Potrebbe esserci un'altra estate caldissima in Francia tra il club e l'attaccante. Le ultime indiscrezioni che arrivano dai media transalpini, infatti, fanno capire come il giocatore non sia poi così convinto sul proprio futuro.

In particolare L'Equipe ha spiegato come nel contratto firmato dal giocatore lo scorso anno fosse presente una clausola che permetteva in modo unilaterale al giocatore di prolungare il proprio contratto di un'altra stagione. Il media francese ha rivelato che Mbappé abbia deciso di non esercitare tale clausola.