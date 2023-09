Incontentabile Potter: dopo il Lione l’ex Chelsea rifiuta anche i Rangers

Dopo l’ Olympique Lione , che aveva pensato a Potter per la sostituzione di Laurent Blanc, esonerato dopo il pessimo avvio di campionato, secondo quanto riportato dal Sun pure i Glasgow Rangers si sono sentiti rispondere “picche” dal tecnico 48enne nel corso dei sondaggi che il club scozzese ha mandato avanti nelle ultime ore in vista del possibile esonero di Michael Beale, che in poche settimane ha perso il primo Old Firm della stagione contro il Celtic e ha fallito la qualificazione alla fase a gironi di Champions League.

Potter ha comunicato di non essere interessato ad un approdo nella Scottish Premier League, preferendo aspettare l’eventuale chiamata di un club già impegnato in Champions League o comunque con ambizioni superiori rispetto ai Rangers.

Anche le Foxes, tuttavia, all’epoca in lotta per evitare la retrocessione in Championship, poi materializzatasi, incapparono nel rifiuto di Potter, ripiegando su Dean Smith, che non riuscì ad evitare la discesa nella seconda serie. Quest’anno il compito di riportare il Leicester in Premier è stato affidato ad Enzo Maresca, reduce dall’esperienza come secondo di Pep Guardiola nel Manchester City che nel 2022-’23 ha conquistato uno storico treble, vincendo Premier, FA Cup e Champions League.