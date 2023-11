Incredibile in Copa del Rey: Granada vince ma viene eliminato. Il motivo

Il Granada è stato eliminato dalla Copa del Rey nonostante la vittoria contro l'Arosa per 3-0: ecco il motivo

Lo scorso 2 novembre, il Granada ha battuto l'Arosa nel primo turno della Copa del Rey. Larga vittoria per 0-3 della squadra rivelazione del campionato spagnolo. Nonostante le vittoria, però, il club è stato eliminato dalla competizione dalla RFEF, la Federazione Spagnola. Il Granada, infatti, ha schierato Adri López. Il 24enne è tesserato con il Recreativo Granada e, secondo il regolamento della RFEF, i portieri Under 25 delle squadre B possono essere schierati solo ne LaLiga. Per questo motivo, la squadra di Paco Lopez è stata eliminata. L'Arosa, club di Tercera RFEF, accede così al turno successivo grazie a una vittoria a tavolino.