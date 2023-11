Independiente, Tevez ha convinto. Si va verso la conferma in panchina

Alla prima (vera) esperienza in panchina Carlitos Tevez ha già convinto tutti. L'ex attaccante di Manchester United e Juventus, tra le altre, ha accettato l'incarico di allenatore dell'Independiente lo scorso agosto. Una scelta a lungo criticata da appassionati e stampa, con "l'Apache" che veniva da una prima panchina al Rosario Central dove non ha proprio fatto brillare gli occhi. Il tempo, il lavoro e la costanza hanno però dato ragione al club argentino, che protagonista di una gran stagione occupa ora il secondo posto in campionato dietro solo al River Plate. Sei vittorie, quattro pareggi e due sconfitte per un totale di 22 punti collezionati finora. Per Tevez, secondo Tyc Sport, aumentano dunque vertiginosamente le possibilità di una conferma in panchina. Il rinnovo potrebbe arrivare nei prossimi giorni e dovrebbe essere fino al 2026.